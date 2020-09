Coronavirus, i dati del 20 settembre: +21 positivi a Monza e Brianza, altri 5 morti in Lombardia I dati del 20 settembre sull’epidemia di nuovo coronavirus in Lombardia indicano altri 5 decessi in Regione: i dimessi o guariti sono stati 134 in un giorno. Nuovi contagi a Monza e Brianza: +21.

Altre 5 vittime di Covid-19 in un solo giorno nel territorio della Lombardia. E il tasso di positività in provincia di Monza e Brianza ancora a due cifre, cioè +21. Lo dicono i dati diffusi sabato 20 settembre dalla Regione, ma ci sono anche notizie positive: i nuovi 134 pazienti lombardi dimessi dagli ospedali nelle ultime 24 ore, per esempio, o i ricoveri diminuiti (non in terapia intensiva) di 4 persone.

Nei reparti ospedalieri ne restano ora 264, mentre nelle diverse terapie intensive regionali ce ne sono 38 (+2 in un giorno). Al Pirellone sono arrivati sabato 20 settembre i dati di 14.926 tamponi, che hanno rilevato 211 nuovi positivi. E se il totale di guariti e dimessi dall’inizio della pandemia è ormai 78.829, le vittime raggiungono il numero di 16.922. A Monza e Brianza dallo scorso inverno hanno perso la vita per Covid-19, dice la Regione, 908 persone.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 81, di cui 46 a Milano città

Bergamo: 20

Brescia: 30

Como: 9

Cremona: 0

Lecco: 5

Lodi: 1

Mantova: 5

Monza e Brianza: 21

Pavia: 17

Sondrio: 4

Varese: 16

