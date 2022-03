Coronavirus, i dati del 2 marzo: i numeri di Monza Brianza e Lombardia (7,1%) Il bollettino della Regione di mercoledì 2 marzo 2022: sono 403 i nuovi positivi a Monza e Brianza, sono 4.713 con 66.344 tamponi effettuati e un tasso di positivia in risalit a 7,1%. Ventitré decessi, nessuno registrato a Monza e provincia.

C’è un ricovero in più in terapia intensiva, ma il totale resta sotto quota cento (98), e ci sono -27 ricoverati negli altri reparti per far tornare il totale sotto 1000 (980). Sono 23 i decessi per un totale complessivo di 38.654 persone morte. A Monza e provincia il dato è stabile (2.933).

I nuovi casi per provincia : Milano: 1.572 di cui 706 a Milano città; Bergamo: 271; Brescia: 575; Como: 250; Cremona: 186; Lecco: 119; Lodi: 106; Mantova: 247; Monza e Brianza: 403 ; Pavia: 265; Sondrio: 80; Varese: 427

