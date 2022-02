Coronavirus, i dati del 2 febbraio: 1.385 nuovi casi a Monza e Brianza, in Lombardia sono 16mila (10,1%)

Il bollettino della Regione per mercoledì 2 febbraio 2022: sono 1.385 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, in netto calo rispetto ai giorni precedenti, e sono 16.098 in Lombardia con 157.969 tamponi effettuati e un tasso di positività di 10,1%. Cinquanta i decessi.