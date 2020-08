Coronavirus, i dati del 19 agosto in Lombardi: 91 casi in più, 8 dei quali in Brianza. Quattro decessi, aumentano anche i guariti e i dimessi

Aumentano guariti e dimessi (+79), ma anche i decessi (4) e i positivi (91 in più) con Monza che ne registra 8 in più. Una giornata che ha fatto registrare 9mila tamponi. In tutto finora ne sono stati fatti quasi un milione e mezzo