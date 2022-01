Coronavirus, i dati del 18 gennaio: 3.444 nuovi positivi a Monza e Brianza, 37.823 in Lombardia (11,8%) Il bollettino della Regione per martedì 18 gennaio 2022: sono 3.444 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, in lieve rialzo, e sono 37.823 in Lombardia con 319.123 tamponi effettuati e un tasso di positività sceso all’11,8%.

Sono 3.444 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, in lieve rialzo, e sono 37.823 in Lombardia con 319.123 tamponi effettuati e un tasso di positività sceso all’11,8%. È il bollettino della Regione per martedì 18 gennaio 2022.

Non ci sono nuovi ricoveri in terapia intensiva (267), sono 55 negli altri reparti (3.704). Ci sono 64 decessi per un totale complessivo di 36.056. Sette registrati a Monza e provincia (2.718).

I nuovi casi per provincia : Milano: 11.322 di cui 4.663 a Milano città; Bergamo: 3.287; Brescia: 5.699; Como: 2.025; Cremona: 1.222; Lecco: 1.178; Lodi: 806; Mantova: 1.999; Monza e Brianza: 3.444 ; Pavia: 2.204; Sondrio: 587; Varese: 2.874.

