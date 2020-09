Coronavirus, i dati del 15 settembre: +20 contagi a Monza e Brianza (6.509), +223 guariti e dimessi in Lombardia Sono +20 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza (6.509), +176 in Lombardia a fronte di 19.399 tamponi processati. Emerge dal bollettino di Regione Lombardia di martedì 15 settembre 2020.

Lunedì i casi lombardi erano stati 125 ma rispetto a un numero di tamponi che era meno della metà (7.931). È di +1 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, per un totale regionale di 29, e cresce sempre di uno il numero di quelli ricoverati negli altri reparti, complessivamente sono 263. Gli attuali positivi sono 8.799.

Balzo nel dato dei guariti/dimessi con +223 nelle ultime 24 ore (sono 77.938 dall’inizio della pandemia). Sono 2 i decessi per un totale di 16.903 persone morte da inizio emergenza. Il totale dei decessi nella provincia brianzola è di 907.

I nuovi casi per provincia.

Milano: 90, di cui 46 a Milano città

Bergamo: 4

Brescia: 16

Como: 2

Cremona: 3

Lecco: 7

Lodi: 3

Mantova: 7

Monza e Brianza: 20

Pavia: 7

Sondrio: 1

Varese: 6.

