Coronavirus, i dati del 15 gennaio: +137 nuovi casi a Monza e in Brianza, in Lombardia rapporto di positività di 8,3%

Il bollettino di Regione Lombardia per la giornata di venerdì 15 gennaio 2021: sono +137 i nuovi casi in provincia di Monza, sono 2.205 quelli in Lombardia con 26.535 tamponi effettuati e un rapporto di positività dell’8,3%.