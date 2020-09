Coronavirus, i dati del 13 settembre: +34 contagi a Monza e Brianza (6.458) Sono +34 i nuovi casi positivi a Monza e Brianza e la provincia è seconda dietro a Milano nel bollettino del 13 settembre di Regione sull’emergenza coronavirus.

Sono +34 i nuovi casi positivi a Monza e Brianza (6.458) e la provincia è seconda dietro a Milano nel bollettino del 13 settembre di Regione sull’emergenza coronavirus. Sono +265 in Lombardia con 12.844 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.822.993). Dei nuovi casi 29 sono ’debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico. Gli attuali positivi sono 8.789.

In regione in generale si conferma comunque il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), un caso in più in terapia intensiva (28) e uno ricoverato non in terapia intensiva (252). Sono 3 i decessi per un totale complessivo di 16.899 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia.

Milano: 88, di cui 47 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 27

Como: 29

Cremona: 8

Lecco: 2

Lodi: 8

Mantova: 7

Monza e Brianza: 34

Pavia: 12

Sondrio: 2

Varese: 13.

