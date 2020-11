Coronavirus, i dati del 13 novembre: + 1.236 positivi in provincia di Monza e Brianza (+10.634 in Lombardia) A fronte di 55.636 i tamponi effettuati il rapporto dei contagiati è pari al 19,1%. I guariti/dimessi sono 2.040. In terapia intensiva ci sono 801 pazienti (+19), i ricoverati non in terapia intensiva sono 7.319 (+272). +118 i decessi.

Sono 10.634 i nuovi positivi (di cui 555 ’debolmente positivi’ e 82 a seguito di test sierologico, +1.236 in Provincia di Monza) a fronte di 55.636 i tamponi effettuati per un rapporto pari al 19,1%. I guariti/dimessi sono 2.040. Sono i numeri salienti del tradizionale rapporto giornaliero diffuso venerdì 13 novembre da Regione Lombardia.

In terapia intensiva ci sono 801 pazienti (+19), i ricoverati non in terapia intensiva sono 7.319 (+272) mentre il totale complessivo dei decessi è 19.028 (+118). «Stiamo seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione di tutta la regione. Se ci fossero le condizioni, ma bisogna fare una valutazione su tutto il territorio della Lombardia, valuteremo». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del primo drive through a Milano a chi chiedeva se ci fosse in previsione un allentamento del lockdown. «Ma – ha precisato Fontana – come mi ha ribadito il ministro Speranza bisogna attendere due settimane. La prima è passata. Bisognerà aspettare la fine della prossima».

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha invece detto che «l’indice Rt in Lombardia rallenta: oggi, venerdì 13 novembre, è a 1,5». In altre province, ha aggiunto Gallera, «siamo un po’ sopra, ma “quello che stiamo misurando oggi è il risultato positivo delle misure regionali», mentre «dovremmo invece misurare l’efficacia del Dpcm, che è stato introdotto di fatto venerdì scorso, tra un po’ di giorni»-

