Coronavirus, i dati del 12 novembre: +1.028 positivi a Monza e Brianza Il bollettino della Regione per giovedì 12 novembre 2020: sono +1.028 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, +9.292 con 42.933 tamponi effettuati per un rapporto pari al 21,6%. Calo negli ingressi in terapia intensiva (+18), aumentano i decessi (+182).

Risalgono leggermente i numeri lombardi, ma calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono +1.028 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, +9.292 con 42.933 tamponi effettuati per un rapporto pari al 21,6%. È il bollettino della Regione per giovedì 12 novembre 2020.

Sono infatti +18 gli ingressi registrati nelle terapie intensive lombarde (782) e +140 i ricoverati non in terapia intensiva (7.047). Nuovo picco dei decessi: +187 in Lombardia per un totale complessivo di 18.910 persone morte da inizio emergenza. Diciassette sono stati registrati a Monza e Brianza (1.151).

Ci sono anche 8.229 guariti/dimessi per un totale complessivo di 132.254 di cui 6.890 dimessi e 125.364 guariti.

A livello territoriale con +30 contagi anche Giussano ha superato la soglia dei mille contagi (1.024). Sono +143 i positivi a Monza città (4.469).

I nuovi casi per provincia

Milano: 4.066, di cui 1.375 a Milano città

Bergamo: 172

Brescia: 621

Como: 762

Cremona: 255

Lecco: 189

Lodi: 69

Mantova: 211

Monza e Brianza: 1028

Pavia: 410

Sondrio: 153

Varese: 1.160

