Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Martina Santimone per Areu)

La terapia intensiva del San Gerardo (Foto by Martina Santimone per Areu)

Coronavirus: all’Asst Monza 440 ricoverati, 105 le vittime dal primo luglio Sono 440 i pazienti Covid attualmente ricoverati tra San Gerardo di Monza e ospedale di Desio martedì 10 novembre: l’età media è 68 anni, il 61% sono uomini. Nella nota dell’Asst il numero di vittime da luglio: sono 105.

I ricoverati Covid all’Asst di Monza sono 440: 354 nei reparti del San Gerardo di Monza, 34 dei quali nella terapia intensiva, 86 invece nel presidio ospedaliero di Desio con 9 persone in intensiva. A dirlo è una nota diffusa nel pomeriggio di martedì 10 novembre dalla stessa Asst, uno degli ospedali più sotto pressione nella seconda ondata dell’epidemia. La direzione ospedaliera segnala che a partire dal primo luglio l’età media dei pazienti è stata di 62 anni, età che negli ultimi ricoverati si è alzata: 68 anni, con una prevalenza di uomini (61%) sulle donne. L’Asst segnala una volta di più che in questi mesi sono stati trattati in larga maggioranza residenti di Monza e Brianza: 1.529 persone sul totale di 1.851, quindi con 322 pazienti a fuori provincia. Di questi, 1.064 sono già stati dimessi, mentre le vittime sono state 105. Nella giornata di lunedì 9 l’Asst ha eseguito 2.046 tamponi sierologici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA