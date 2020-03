Coronavirus, a Giussano i controlli delle forze dell’ordine con l’esercito A Giussano controlli di carabinieri, della Polizia Locale, della Protezione Civile Carabinieri, della Protezione Civile Nazionale e con il supporto dell’ Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

È di venerdì l’ordinanza con cui il sindaco di Giussano Marco Citterio ha disposto un’ulteriore chiusura di alcuni luoghi della città. Rimarranno vietati all’accesso di chiunque tutti i giardini e le aree verdi, compresi l’area laghetto, le aree del mercato di Giussano e delle frazioni, i cimiteri comunali.

Coronavirus Giussano controlli via Viganò carabieri e esercito

(Foto by Federica Verno)

E poi i parchi pubblici, il giardino di via General Cantore, il parco Nicholas Green, il giardino di via Oberdan, il parco di Villa Sartirana, i giardini di Piazza Repubblica, il parco di via Leopardi, il parco di via Longoni, il giardino di via Pastore, il Parco delle stelle e Carbon Sink, Parco di Birone, l’area del Noceto, il parco del Bonzone, il parco della Solidarietà, il parco di via Santa Margherita, il parco di via Ticino, il parco Urbano, le aree di via Nenni e di via della Gibbina.

I controlli si sono attivati subito grazie alla collaborazione dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Protezione Civile Carabinieri, della Protezione Civile Nazionale e con il supporto dell’ Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Coronavirus Giussano controlli via Viganò carabieri e esercito

(Foto by Federica Verno)

Sabato hanno interessato la provinciale, via Viganò, all’altezza del laghetto di Giussano per i controlli stradali, con l’associazione carabinieri a presidiare l’area del laghetto.

Controlli CC laghetto di Giussano

(Foto by Edoardo Terraneo)

