Coronavirus: a Brugherio primaria Fortis chiusa due giorni per sanificazione, cinque classi in isolamento tra elementari e asilo Sono scattati i protocolli Ats alla scuola primaria Fortis a Brugherio dopo l’esito di tamponi positivi eseguiti nei giorni scorsi su studenti e personale docente: scuola chiusa per due giorni per sanificazione e quattro classi in isolamento fiduciario. Una sezione in isolamento anche all’asilo Rodari.

Una scuola chiusa per due giorni per sanificazione e cinque classi in isolamento fiduciario tra elementari e infanzia. Sono scattati i protocolli Ats alla scuola primaria Fortis a Brugherio dopo l’esito di tamponi positivi eseguiti nei giorni scorsi su studenti e personale docente.

L’intervento di sanificazione è stato comunicato dal sindaco Marco Troiano lunedì mattina: la scuola riaprirà mercoledì 7 ottobre.

Il numero delle positività non è ufficiale (sarebbero circa una decina) ma coinvolge quattro classi, due seconde e due quinte, che si trovano in isolamento domiciliare fino al 16 ottobre e che entro quella data si sottoporranno al doppio tampone per poter rientrare.

In isolamento anche una sezione della scuola dell’infanzia Rodari: il personale scolastico e gli alunni sono ​in isolamento domiciliare fino al 15 ottobre.

«ATS e scuola hanno attivato il protocollo previsto in queste situazioni, informato le famiglie interessate e lavorato all’organizzazione dell’attività scolastica per i prossimi giorni - ha fatto analizzato il sindaco - Anche a Brugherio, come del resto in tutta Italia, serve quindi continuare ad avere atteggiamenti di grande responsabilità verso se stessi e gli altri, dato che i casi sono ormai in aumento per la nona settimana consecutiva, come ci ha ricordato il report settimanale diffuso venerdì dal Ministero della Salute».

