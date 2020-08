Coronavirus: + 7 casi positivi a Monza e Brianza, in Regione i pazienti in intensiva scendono a 9 Nessun decesso in 24 ore, i pazienti in terapia intensiva che scendono a 9, i 7 nuovi casi positivi al coronavirus registrati a Monza e Brianza: tutti i dati di venerdì 7 agosto.

Nessuna nuova vittima di Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia e il numero di ricoverati in terapia intensiva che scende di un’altra soglia: quella dei 10 casi. Sono infatti solo 9 in tutta la Regione le persone ospitate nei reparti più critici, mentre salgono a 170 (+2) i ricoverati per nuovo coronavirus non in terapia intensiva.

Su 8.128 nuovi i nuovi casi positivi sono 69, mentre i guariti/dimessi sono ora 74.232 (+152). I decessi restano appunto stabili a 16.829, in Regione, dall’inizio dell’epidemia.

I nuovi casi per provincia

Milano: 14, di cui 10 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 11

Como: 5

Cremona: 0

Lecco: 2

Lodi: 2

Mantova: 9 (derivanti ancora dai riscontri del focolaio di martedì)

Monza e Brianza: 7

Pavia: 4

Sondrio: 2

Varese: 3

