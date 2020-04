Coronavirus, 63mila persone controllate dalle forze dell’ordine e 1.100 sanzioni: vigilanza aumentata per i “ponti” Il prefetto ha dato indicazioni alle forze dell’ordine impegnate nei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del contagio di intensificare la vigilanza per evitare uscite non motivate o “fughe” verso luoghi di vacanza e seconde case.

Se tutti sembrano ormai proiettati alla “fase 2”, al post-lockdown, la Prefettura è al lavoro su due tavoli. E quello che conta di più, al momento, vede all’ordine del giorno i due week-end “sensibili” del 25 aprile del 1 maggio. Giorni tradizionalmente dedicati a vacanze lampo o gite fuori porta alle quali, quest’anno, bisogna rinunciare. Il prefetto ha dato indicazioni alle forze dell’ordine impegnate nei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del contagio di intensificare la vigilanza per evitare uscite non motivate o “fughe” verso luoghi di vacanza e seconde case. Altro che “fase 2”, per ora.

Dall’inizio dell’emergenza, le persone controllate dalle forze dell’ordine nazionali in tutta la provincia sono 63.511 (circa 12mila in più di una settimana fa) e 1.129 le sanzioni elevate (+250); 604 le denunce. Oltre 17mila gli esercizi commerciali verificati (+2.600) con 5 sanzioni e 16 denunce.

Nel frattempo, tavolo due, sul fronte lavoro, giovedì pomeriggio, 23 aprile, è stato convocato un incontro in videoconferenza, chiesto dalle associazioni di categoria e dai sindacati, con i rappresentanti degli istituti di credito, Abi e Federcasse, per discutere le misure di sostegno alle imprese per la ripartenza, alcune a rischio crisi dopo il lungo stop forzato.

Non solo, martedì prossimo, 28 aprile, sempre in video, il prefetto ha invitato i plenipotenziari di Ats (Azienda sanitaria), Inail e Ispettorato del lavoro, insieme alle rappresentanze sindacali, per un confronto sulle misure richieste alle aziende per proteggere i luoghi di lavoro (e i lavoratori) e prevenire il contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA