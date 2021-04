Cornate d’Adda: la chiesina della Rocchetta ancora più bella con i tulipani di “Fioriranno” I titolari del pick up garden Niccolò e Tecla Maggioni hanno consegnato all’instancabile custode del santuario, il Cavalier Fiorenzo Mandelli, tanti fiori per abbellire il sagrato del luogo di culto che domina l’Adda.

Da qualche giorno la Rocchetta è abbellita anche dai tulipani di “Fioriranno”. I titolari del pick up garden Niccolò e Tecla Maggioni hanno infatti consegnato all’instancabile custode del santuario, il Cavalier Fiorenzo Mandelli, tanti fiori per abbellire il sagrato della Rocchetta e le aiuole che Fiorenzo sta sistemando per la bella stagione con l’aiuto di Antonio Mauri. Lo stesso custode ha voluto ringraziare i due fratelli per il pensiero: «Siamo tutti più consapevoli che, anno dopo anno, la chiesina della Madonna della Rocchetta, che domina il fiume Adda, è nel cuore di molti. Grazie».

