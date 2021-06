Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cornate d’Adda: Avsa compie 35 anni, un nuovo mezzo nel ricordo del dottor Bulli Festa a Cornate d’Adda per la benedizione del nuovo mezzo per trasporto sanitario semplice a disposizione dei volontari di Avsa, l’associazione che compie 35 anni. Dedicato alla memoria del dottor Bulli.

L’Avsa di Cornate d’Adda spegne le prime 35 candeline con un furgone nuovo di zecca. Si è tenuta domenica 13 giugno, in mattinata, la cerimonia di benedizione del nuovo mezzo per trasporto sanitario semplice che il gruppo di volontari avrà a disposizione per svolger le attività.

Il mezzo è dedicato alla memoria del stimato dottor Giancarlo Bulli, storico medico condotto di Colnago e artista, scomparso lo scorso novembre.

“Celebriamo il 35° anniversario di fondazione della nostra Associazione con un nuovo pulmino che viene dedicato al dott. Bulli - scrive l’associazione - Il ricordo della sua dedizione alla cura dei pazienti, la sua umanità e il suo coraggio sono d’esempio per tutti noi Volontari.Con questo pulmino la sua eredità morale perdurerà indelebile traccia nel nostro agire quotidiano”.

