Cornate d’Adda: appello a nuovi volontari per il trasporto delle persone disabili AAA cercansi volontari: il Comune di Cornate d’Adda e Auser Filo d’argento del Meratese cercano nuove persone per il progetto di trasporto delle persone disabili verso i centri diurni disabili e i centri specializzati.

AAA cercansi volontari per il trasporto delle persone con disabilità. Questo è l’appello lanciato dal Comune di Cornate d’Adda e da Auser Filo d’argento del Meratese, l’associazione con cui il comune è convenzionato da circa un mese per tenere in vita il progetto di trasporto delle persone disabili verso i centri diurni disabili e i centri specializzati.

«Per diversi motivi in questi anni siamo sempre più in difficoltà a trovare volontari per proseguire i servizi - spiega il sindaco Giuseppe Felice Colombo - A causa del Covid e delle nuove raccomandazioni abbiamo avuto delle defezioni. A dicembre abbiamo stipulato quindi una convenzione con Filo d’Argento, sia per avere un servizio più efficiente sia per avere una maggiore bacino per i volontari ma purtroppo la difficoltà riguarda anche tutti gli altri comuni. Il servizio è ripartito ma purtroppo non riusciamo a coprire tutte i trasporti. Speriamo che si facciano avanti persone di buona volontà anche perché se non li troviamo diventerà un problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA