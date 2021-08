Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Cornate: pedibus (Foto by Marco Testa)

Cornate d’Adda: aperte le iscrizioni per post scuola e pedibus. Possono farsi avanti anche i volontari In entrambi i casi verranno garantiti con un numero minimo di adesioni, anche da parte dei volontari. Il pedibus è previsto anche a Colnago

Sono aperte le iscrizioni al servizio di post scuola e al Pedibis per gli studenti di Cornate d’Adda. Il post scuola è dedicato agli alunni delle scuole primarie di Cornate, si terrà dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e verrà garantito al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.

Il Pedibus sarà invece attivo sia a Cornate che a Colnago. Anche in questo caso sarà garantito con un numero minimo di iscrizioni e solo in presenza di un numero adeguato di volontari.

In tal senso chi desidera svolgere il ruolo di volontario / accompagnatore del servizio pedibus può iscriversi chiamando l’ufficio pubblica istruzione ai numeri: 039/6874213-259. Le domande possono essere presentate compilando i moduli di iscrizione per il pedibus e per il post scuola e inviandoli all’e-mail del Comune [email protected]

