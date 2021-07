Cornate: aperte le iscrizioni all’asilo nido Aquilone

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido Aquilone in via Oriana Fallaci a Cornate. La struttura accoglie bambini dai sei mesi ai tre anni di età e la programmazione e la gestione del servizio educativo sono affidate in appalto alla cooperativa sociale Cometa di Casatenovo. È aperto dalle 7.30 alle 18 ed è possibile scegliere la frequenza a tempo pieno, medio e part time.

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito internet del Comune. Le domande dovranno essere inviate tramite PEC a [email protected] complete di attestazione ISEE e di tutta la documentazione richiesta. Chi ha già effettuato la pre-iscrizione presso l’asilo nido dovrà perfezionarla compilando il modulo di iscrizione. L’Ufficio pubblica istruzione è a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 039 6874213 - 259). Asilo nido Aquilone: tel. 039/5290347

