Cornate: “Airone d’oro” a Ursut Sorin, che salò una bimba nell’Adda, e alla memoria dell’ex assessore Gerlinzani La cerimonia è servita anche a conferire encomi solenni alla Polizia Locale di Cornate: al comandante Marinella Terzoli, al Vice Commissario Marco Manenti, agli assistenti scelti Oscar Motta, Marco Casati, Maria Cristina di Turo e agli agenti Rosalia Galdini e Marcello Berneri.

Si è svolta durante le celebrazioni della Festa della Liberazione la cerimonia di consegna della benemerenza civica “Airone d’oro 2020”.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato alla memoria di Luca Gerlinzani, l’ex assessore, scomparso a soli 48 anni nel marzo 2020, vittima del Covid-19. A ricordare l’ex assessore erano presenti anche il Senatore Luca Pellegrini e l’assessore regionale Alessandro Corbetta che hanno ricordato con commozione l’amico. Il premio è stato invece ritirato dalla famiglia di Gerlinzani.

La benemerenza ricevuta dalla famiglia Gerlinzani per l’ex assessore

(Foto by Marco Testa)

La seconda benemerenza verrà invece consegnata a Ursut Sorin il cittadino cornatese che la scorsa estate si è reso protagonista di un gesto eroico gettandosi in acqua salvando una bimba che stava per essere trascinata via dall’Adda. Una vicenda drammatica durante la quale aveva perso la vita il padre della bambina, Angelo Belluscio, travolto dalla corrente nel tentativo di salvare la figlia non prima però di esser riuscito a spingerla verso lo stesso Ursut. Il terzo Airone d’oro va invece ai Volontari Protezione Civile, per l’impegno costante profuso a favore della cittadinanza anche e maggiormente durante l’emergenza epidemiologica.

Durante la cerimonia sei è svolto anche il conferimento degli encomi solenni alla Polizia Locale di Cornate. A partire dal comandante Marinella Terzoli, al Vice Commissario Marco Manenti, agli assistenti scelti Oscar Motta, Marco Casati, Maria Cristina di Turo e agli agenti Rosalia Galdini e Marcello Berneri.

