Coppia trova 600 euro per terra a Vimercate e li porta alla polizia in Questura Una coppia ha ritrovato 600 euro per terra al centro commerciale Torri bianche di Vimercate: superato lo stupore iniziale, ha portato i soldi in questura a Monza.

Erano alle Torri Bianche di Vimercate e mai si sarebbero immaginati di ritrovare 600 euro per terra. Superato lo stupore iniziale, una donna e il marito trentenni non ci hanno pensato due volte e hanno raccolto le banconote per portarle in questura a Monza. “Potrebbero essere di qualcuno che li ha persi e ne ha bisogno”, hanno pensato. La coppia, di origine egiziana, si è presentata in via Montevecchia raccontando i fatti. È successo martedì intorno alle 19.

Chi li ha persi adesso dovrà fornire ai poliziotti risposte precise a tutte le domande per poterne tornare in possesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA