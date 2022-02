Convenzione tra il Comune di Giussano e il liceo Modigliani: quattro classi progetteranno street art Street art a Giussano: il Comune ci crede e per questo motivo ha firmato una convenzione con il liceo Modigliani.

L’amministrazione Citterio crede fortemente nella collaborazione con il liceo artistico Modigliani, per questo è stata firmata un’apposita convenzione che consentirà la realizzazione di diverse attività in collaborazione con gli assessorati alla cultura, al patrimonio, all’ambiente, al commercio e alle attività produttive di Giussano. L’obbiettivo dei progetti che saranno proposti dall’amministrazione giussanese mira a far vivere sempre di più il territorio cittadino agli studenti, anche portandoli a riflettere sul futuro degli spazi urbani e a prendersene cura.

Il primo progetto proposto vede il coinvolgimento di quattro classi (quarte e quinte) e vedrà impegnati i ragazzi nello studio di fattibilità e nella progettazione di un’opera di street art che andrà a riqualificare il playground dell’area posizionata accanto alle scuole medie di Giussano dove sorge un campo da basket. L’idea è quella di rigenerare l’area con un’opera artistica che unisca il carattere sportivo dello spazio e alcuni elementi storico-culturali propri della città di Giussano. Questo intervento si ispira alle esperienze positive che si sono già realizzate anche in molte città italiane, con la consapevolezza che un luogo bello e attrattivo favorisca la socialità e la costruzione della comunità.

«Ringrazio l’assessora Citterio che nel rinnovo della convenzione con il liceo Modigliani ha voluto allargare anche ad altri assessorati, tra cui quello al patrimonio, la possibilità di costruire esperienze positive per i ragazzi. La volontà è quella di costruire un percorso che unisca il bello al funzionale in una rigenerazione degli spazi cittadini» ha commentato l’assessore Giacomo Crippa. «È importante per gli studenti potersi confrontare con questioni concrete come la rigenerazione di spazi urbani e poter concretizzare i progetti realizzati tra i banchi. L’idea dell’assessore Crippa è lodevole perché vuole essere un primo passo per rendere attrattive alcune aree della città attraverso gli occhi dei più giovani, utilizzando un linguaggio artistico a loro vicino”, ha aggiunto l’assessora Sara Citterio. La progettualità vedrà impegnate le classi nei prossimi due mesi e successivamente verrà selezionato dall’amministrazione l’elaborato più meritevole, che verrà scelto per essere realizzato nei mesi successivi».

