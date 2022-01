Controllo straordinario dei carabinieri in 16 Comuni: ruba in due supermercati Esselunga a Giussano e Lissone, denunciata Si tratta di una 55enne milanese: asportata merce, in particolare alcolici e superalcolici per 1.600 euro. L’unità cinofila ha trovato droga alla stazione di Seregno. Senza green pass nel bar: sanzionati cliente e titolare.

Ennesimo servizio di controllo straordinario del territorio in Brianza con oltre 180 persone identificate da parte dei carabinieri della Compagnia di Seregno con un’unità K9 del Nucleo Cinofili di Casatenovo e il supporto di una Squadra di intervento operativo del 3° Reggimento carabinieri “Lombardia”. Nel corso dell’attività una donna è stata denunciata per aver commesso due furti da 1.600 euro in due supermercati della catena Esselunga, a Giussano e Lissone. Irrogata inoltre una sanzione per le certificazioni verdi mentre il cane “Henry” dell’unità cinofila ha trovato della droga alla stazione ferroviaria di Seregno.

L’attività è iniziata nel pomeriggio di martedì 18 gennaio e si è protratta fino alle prime ore della sera interessando le aree più sensibili di 16 Comuni con gli obiettivi di prevenire lo spaccio e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti e fenomeni di criminalità urbana e garantire il rispetto della normativa anti-contagio Covid-19 in tema di impiego delle certificazioni verdi per l’accesso ai vari servizi e attività aperte al pubblico.

Il servizio ha visto l’impiego complessivo 20 militari e un assetto cinofilo che ha portato al controllo di 186 persone, 65 veicoli e 9 esercizi commerciali.

Particolare attenzione è stata prestata agli scali ferroviari di Seveso e di Seregno con controlli focalizzati sia lungo le banchine che lungo i corridoi di accesso che corrono sotto i binari: ebbene, presso la stazione ferroviaria di Seregno al binario uno, il cane “Henry” ha trovato un sacchetto di cellophane con alcuni grammi di marijuana. Presso la stazione ferroviaria di Seveso (nota alle cronache anche per una rapina di un monopattino effettuata da due giovani stranieri nello scorso mese di ottobre) sono state controllati entrambi gli accessi di via Raffaello e di piazza Mazzini, il sottopasso che li collega e un vicino bar e sala-slot. Qui i militari hanno colto un 36enne di Paderno Dugnano che, privo della prevista certificazione verde, intento a effettuare delle puntate a una macchinetta videopoker ed è quindi stato sanzionato insieme al titolare dell’esercizio.

A Besana in Brianza, in via Rivabella, i militari della locale Stazione dell’Arma hanno invece sorpreso e denunciato all’autorità giudiziaria per ingresso clandestino sul territorio nazionale un 45enne, cittadino marocchino, disoccupato, risultato privo del permesso di soggiorno la cui domanda era già stata rigettata. L’uomo, dopo essere stato identificato presso la sede del comando della Compagnia di Seregno, è stato invitato a presentarsi mercoledì 19 gennaio a regolare la propria posizione presso i competenti uffici per l’immigrazione.

Infine a Giussano in viale Como, presso il supermercato “Esselunga”, i militari della Stazione Carabinieri di Verano Brianza hanno sorpreso e denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato una donna 55enne, residente a Milano, disoccupata, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa dopo aver asportato merce (in particolare alcolici e superalcolici) per un valore complessivo di circa 850 euro. Perquisita, è stata trovata in possesso di ulteriore merce per un valore complessivo di circa 750 euro che sarebbe stata rubata nel supermercato “Esselunga” di Lissone. L’intera merce rinvenuta è stata restituita all’avente diritto. Nei confronti della donna è stata anche proposta l’emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni di Giussano e Lissone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA