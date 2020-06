Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Controllo straordinario dei carabineri a Seregno, Verano Brianza e Statale 36 Controllo del territorio e delle auto in ingresso e uscita dalla Statale 36. Venerdì dal primo pomeriggio operazione straordinaria dei carabineri a Seregno e Verano Brianza.

Controllo del territorio e delle auto in ingresso e uscita dalla Statale 36. I carabinieri delle stazioni di Seregno e Verano Brianza con una squadra del reggimento Lombardia venerdi dal primo pomeriggio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo per la prevenzione generale nelle aree sensibili dei due centri urbani, in particolare i parchi cittadini e la stazione ferroviaria di Seregno e una sala slot di Verano Brianza).

I carabinieri della compagnia di Seregno agli ordini del maggiore Emanuele Amorosi hanno controllato in tutto 43 veicoli e 67 persone.

