Controlli serali dei vigili di Seregno: due multe per mancato rispetto del coprifuoco

Il monitoraggio del territorio, nell’ottica in modo particolare della verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria, non è limitato ai soli fine settimana, che comunque rimangono il momento più caldo dal punto di vista operativo. Mercoledì 31 marzo, il corpo della Polizia locale di Seregno ha provveduto a un pattugliamento serale della zona centrale, che è stato coordinato dal comandante Maurizio Zorzetto. Il bilancio della perlustrazione ha evidenziato una situazione tutto sommato tranquilla ed ordinata, caratterizzata da un’osservanza pressoché totale delle regole, anche se qualche elemento degno di nota non è mancato.

Gli effettivi in divisa hanno infatti provveduto ad elevare due sanzioni per il mancato rispetto del coprifuoco da parte di persone che erano in circolazione dopo le 22, senza un giustificato motivo. A questi provvedimenti si sono sommati otto identificazioni, nonché quattro verbali per altrettante violazioni del codice della strada e tre preavvisi di verbali, che saranno notificati in seconda battuta al domicilio degli interessati.

