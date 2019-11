Contro la violenza sulle donne, #IoViRispetto: gli uomini di Monza ci mettono la faccia VIDEO - FOTO

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Trenta personalità di Monza ci mettono la faccia: per dire alle donne #IoViRispetto. È la campagna 2019 di Fidapa Modoetia Corona Ferrea in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Uomini della sfera politica, della cultura e delle professioni, hanno deciso di collaborare alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che ha trovato il sostegno dell’associazione Zeroconfini e del Comune di Monza. Tutti sono finiti sotto l’obiettivo di Francesca Ripamonti per diventare manifesti che saranno affissi nelle circa 150 bacheche comunali di Monza dal 15 al 30 novembre 2019.

