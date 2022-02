Contro il caro bollette Concorezzo spegne la biblioteca: «Un rischio anche per le attività culturali» Giovedì 10 febbraio il Comune di Concorezzo spegne le luci della biblioteca aderendo all’iniziativa di Anci sul caro bollette. «Per sottolineare il rischio, anche per le attività culturali, derivante dal caro energia», spiega il sindaco Capitanio.

Il Comune di Concorezzo spegne le luci della biblioteca per un giorno aderendo all’iniziativa di Anci sul caro bollette che prevede lo spegnimento dell’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità. Obiettivo, sensibilizzare il Governo in merito al tema del caro energia, che graverà sia sui cittadini sia sui Comuni stessi. Giovedì 10 febbraio, le luci della biblioteca saranno spente a partire dalle ore 20.

«Abbiamo scelto di spegnere proprio la biblioteca per sottolineare il rischio, anche per le attività culturali, derivante dal caro energia - ha precisato il sindaco Mauro Capitanio - Quello che come Comune chiediamo al Governo, unendoci al coro delle altre amministrazioni comunali italiane, è un intervento immediato per sostenere gli enti locali di fronte al caro energia che rischia di interferire pesantemente sull’erogazione di tanti servizi ai cittadini. Sono contento di osservare come le sollecitazioni politiche abbiano messo la massima attenzione su questo tema e sono sicuro che le prime azioni si vedranno nelle prossime settimane. Un’occasione anche per riflettere sulla politica energetica del Paese».

