Consegnate a Carnate le borse di studio alle studentesse migliori Cerimonia di consegna delle borse di studio a Carate: consegnate a delle studentesse.

Premiate le studentesse più meritevoli di Carnate con le borse di studio. Sabato mattina 20 novembre hanno ricevuto in sala Deledda il riconoscimento e una copia della Costituzione italiana Vittoria Tomaselli e Kaur Simranjit per le scuole medie, Alessia Longoni per le superiori e Marta Riccardi e Greta Chiesa allieva universitaria. A officiare la cerimonia nella sala consiliare ci hanno pensato il sindaco Daniele Nava e l’assessore all’Istruzione Laura Mauri. «Siamo contenti di poter premiare studenti che si impegnano tanto nella loro attività scolastica perché sono il nostro futuro» ha dichiarato il primo cittadino. Mentre l’assessore Mauri ha sottolineato come «oltre ad essere molto soddisfatti di consegnare questo riconoscimento tra l’altro tutto al femminile, la data scelta non è casuale perché il 20 novembre ricorre la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’auspicio è che voi allieve continuiate a dare il meglio nello studio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA