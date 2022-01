Concorso nazionale di poesia Città di Seregno: su 496 componimenti il primo premio va a Trieste Ventottesima edizione del concorso indetto da BMRadio.it diretta da Giorgio Bernasconi e dall’Associazione Parole & Musica presieduta da Diego Rovelli, la giuria ha scelto la composizione “Quiete” di Tristano Tamaro.

L’edizione numero ventotto del Concorso Nazionale di poesia, a Seregno, si è conclusa nella mattinata di domenica 16 gennaio con la premiazione in streaming e in diretta introdotta dagli interventi del sindaco di Seregno Alberto Rossi e dell’assessore alla cultura Federica Perelli. Per il primo premio della 28ma edizione del concorso indetto da BMRadio.it diretta da Giorgio Bernasconi e dall’Associazione Parole & Musica presieduta da Diego Rovelli, la giuria ha scelto la composizione “Quiete” di Tristano Tamaro di Trieste selezionata tra le 496 opere pervenute alla segreteria organizzativa coordinata da Francesca Mariani. La cerimonia di premiazione è stata coordinata da Diego Rovelli con Francesca Mariani presenti nella redazione di BMRadio.it e in esterna da Giorgio Bernasconi che ha accompagnato tutte le composizioni scelte dalla giura con gli approfondimenti critici approntati da Stefania Crema. Apprezzato, tra gli altri, l’intervento i Valentina Conti membro della giuria con Giovanna Archinti, Franco Cantù, Lorenzo Balducci.

Quale seconda opera è stata premiata “Adagio – andante – crescendo: musica in pandemia” di Simonetta Caligara di Settimo Milanese (gratificata dal riconoscimento di Seregn de la Memoria – Circolo culturale intervenuto con il presidente Paolo Cazzaniga) e per la terza classificata “Urtime votte” inviata da Maurizio Paganelli di Milano che ha ricevuto il premio a ricordo di Giorgio e Maria Negri. Inoltre il componimento poetico “Ricordi” di Mariadonata Ciceri di Correzzana è stata scelta quale “poesia di casa nostra” (premio in memoria di Annalisa Galimberti Mariani) e quello intitolato “Succede nella vita” opera di Sasha Asenova Krasimirova (22 anni, cittadina Bulgara che risiede a Manchester in Inghilterra) il premio Lucia Roncareggi. La giuria inoltre ha assegnato alla poesia ”Note musicali” di Rita Iacomino di Limbiate il premio speciale intitolato a Ettore Pozzoli, didatta e compositore al quale la città di Seregno sin dal 1959 ha intitolato un concorso pianistico di respiro internazionale.

La cerimonia di premiazione è stata impreziosita dalla lettura di quattro poesie segnalate: Quiddhru Ca Me Llassasti (Quello che mi lasciasti) di Francesco Palermo, Torchiroli; Fil de seda (Fili di seta) di Ornella Olfi, Montichiari; Sulla spiaggia di Valeria Groppelli, Crema; El dormea di Marta Vaccari, San Giovanni Lupatoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA