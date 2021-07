Concorezzo: un buco nell’asfalto in via Monte Grappa, tecnici al lavoro Lavori in corso in via Monte Grappa a Concorezzo per verificare le cause che hanno portato all’apertura di una buca nell’asfalto. I residenti hanno lanciato l’allarme nella giornata di domenica, tratto chiuso al traffico.

Si è aperto improvvisamente un buco in via Monte Grappa a Concorezzo e sono partite le indagini per capirne le cause. La profonda buca è stata scoperta domenica 11 luglio da alcuni cittadini che hanno allertato il Comune. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la chiusura della stessa via Monte Grappa nel tratto compreso tra via Dante e via Monte San Michele inibendo la circolazione veicolare. Da lunedì mattina 12 luglio è al lavoro un’impresa per scavare nei pressi della buca per provare a capire le cause di questa inattesa voragine.

