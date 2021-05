Concorezzo: strade, marciapiedi e scuole, quasi un milione in opere pubbliche

Concorezzo, la scuola elementare di via Ozanam (Foto by Michele Boni)

Pioggia di euro per implementare le strutture pubbliche e la viabilità di Concorezzo. Approvati in consiglio comunale investimenti in opere pubbliche e scuole per un totale di quasi 1 milione di euro.

Il 2021 vede infatti a bilancio una cifra di circa 980 mila euro che verranno così utilizzati: 450mila euro per strade e marciapiedi e che andranno a sommarsi a quelli già stanziati per raggiungere una cifra di circa 737mila euro, 190 mila euro per il progetto della nuova scuola Ozanam, 140mila euro per il campo da basket e per il nuovo viale di parco Scaccabarozzi che garantirà l’accessibilità del campo e dell’area giochi e 200 mila euro per le scuole del territorio.

«Questi fondi andranno a finanziare dei progetti importanti per Concorezzo - ha precisato il sindaco Mauro Capitanio -. Progetti che da una parte andranno a riqualificare quanto già presente sul nostro territorio, e mi riferisco alle strade e alla manutenzione dei plessi scolastici, e dall’altra che andranno a concretizzare novità attese da tempo come il campo da basket e il progetto di fattibilità tecnica economica (ex progetto preliminare) della nuova scuola Ozanam».

