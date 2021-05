Concorezzo, sette cani e sette gatti nella “casa rifugio” di Franco Crippa L’artigiano 59enne ospita i 14 animali, in gran parte trovatelli, anziani e con bisogno spesso di cure. «Quello che vorrei dire a tutti e di non abbandonarli mai, a maggior ragione se sono vecchi e hanno difficoltà»

Da tanti anni Franco Crippa ha un cane al suo fianco, ma ora ne ha addirittura 7 e altrettanti gatti, in gran parte trovatelli, anziani e con bisogno spesso di cure. Il concorezzese 59enne che lavora come artigiano da circa tre anni nella sua abitazione, in zona Rancate, ospita in una specie di rifugio privato i 14 animali domestici.

«L’idea mi è venuta quando ho perso il mio pastore tedesco femmina Nikka cui ero molto legato – dice Crippa – e devo dire che da quel momento ho capito che non solo un amico a quattrozampe è un compagno di vita prezioso, ma che va seguito e curato soprattutto se ha delle malattie o magari ha qualche acciacco dovuto all’età».

«Gli animali richiedono impegno e attenzione, tuttavia l’affetto che ti restituiscono non ha prezzo – aggiunge l’artigiano -. Quello che vorrei dire a tutti e di non abbandonarli mai, a maggior ragione se sono vecchi e hanno difficoltà. Io sono iscritto a diversi gruppi Facebook per le adozioni e molto spesso mi arrivano cani e gatti dal sud Italia. Sono riuscito anche a far adottare due cani e un gatto a dei conoscenti. Spero che anche altre persone possano fare la stessa scelta». Così Crippa tra il lavoro e le bestiole ha le giornate sicuramente impegnate, ma ha anche il cuore colmo di gioia perché i 14 animali lo seguono come un’ombra quando li accudisce insieme alla moglie e al figlio coinvolti in questa avventura.

