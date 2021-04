Concorezzo Capra in fuga (Foto by Michele Boni)

Concorezzo, salvate le due caprette in fuga: sono all’Enpa di Monza I due animali per giorni hanno vagato pericolosamente per la città. Domenica uno dei due esemplari è stato ritrovato dai carabinieri in Villa Zoja. Il sindaco ha ringraziato l’Arma e i cittadini per la collaborazione: «Lieto fine per la simpatica vicenda».

Salvate non una bensì due capre che si erano date alla fuga nelle strade del centro di Concorezzo. «Grazie alla collaborazione dei cittadini e all’intervento dei carabinieri le due caprette che per quasi una settimana hanno vagato per il paese sono state messe in sicurezza e portate all’Enpa di Monza (in attesa di contattare il proprietario) – ha annunciato il sindaco Mauro Capitanio -. Una delle due è stata ritrovata domenica 18 aprile in Villa Zoja. Un lieto fine per questa simpatica vicenda».

Tutto ha avuto inizio martedì della scorsa settimana quando una capra è stata notata vagare per le strade della città e con il passare delle ore se ne è aggiunta una seconda. I due animali, prima del ritrovamento, sono stati avvistati insieme dalle parti di via Edison.

