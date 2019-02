Concorezzo: ritrova portafogli con 3mila euro, pensionato-investigatore riesce a ritrovare il proprietario Un uomo di 74 anni la scorsa settimana ha ritrovato un portafogli con 3mila euro sotto i portici a Concorezzo e ha fatto una vera e propria indagine per risalire al proprietario.

«Le brave persone esistono ancora», ha commentato in piazza della Pace un pensionato. E la brava persona in questione è Michelangelo Ferorelli, che settimana scorsa ha trovato un portafoglio con 3mila euro all’interno e l’ha restituito al suo legittimo proprietario. Mercoledì scorso a Concorezzo il 74enne ha visto per terra sotto i portici della piazza del Comune un portafoglio incustodito. Il primo pensiero è stato di recuperarlo e portarlo al bar Work in Progress lì vicino e analizzare il contenuto per capire di chi potesse essere quell’oggetto smarrito con tanti contanti all’interno.

Passando al setaccio i documenti Ferorelli ha scoperto che si trattava di un ragazzo, che faceva il dog sitter, per trovare però un suo recapito ha condotto una lunga ricerca attraverso i social network rintracciando il 30enne, che ha fatto probabilmente un salto di gioia sapendo che i suoi soldi non erano spariti. Il giovane è quindi potuto rientrare in possesso del suo portafoglio intatto presentandosi al bar in centro e ringraziando ovviamente il provvidenziale Ferorelli assiduo frequentatore dell’esercizio commerciale di piazza della Pace.

