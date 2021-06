Concorezzo: quindicenne trovato senza vita nella sua abitazione È successo nel pomeriggio: un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Concorezzo, inutili i soccorsi. Indagini in corso.

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Concorezzo, in zona Milanino. È successo nel pomeriggio di giovedì 17 giugno: l’allarme è partito dai genitori che hanno chiamato i soccorsi quando non sono riusciti a svegliare il figlio. È intervenuta l’ambulanza, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

Sul posto i carabinieri, la polizia locale, il medico legale. Le indagini sono in corso.

