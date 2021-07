Concorezzo, prosegue la ristrutturazione della chiesetta di Sant’Antonio: «Lavori terminati per settembre»

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Concorezzo chiesa Sant'Antonio Restauro (Foto by Michele Boni)

Proseguono i lavori di ristrutturazione della chiesetta di Sant’Antonio in via Libertà, a Concorezzo. Da settimana prossima gli operai incaricati dalla parrocchia provvederanno alla tinteggiatura delle pareti esterne per poi passare al restauro conservativo degli affreschi presenti all’interno del presbiterio.

«Riteniamo che per settembre dovremmo aver concluso i lavori – ha raccontato il parroco don Angelo Puricelli -. Nelle scorse settimane è stato sistemato il tetto con la rimozione dell’eternit e il posizionamento dei nuovi coppi. Il cantiere sta procedendo abbastanza bene». Il costo di tutta l’operazione si aggira intorno ai 200mila euro e in questi anni la parrocchia è riuscita a mettere da parte alcuni quattrini anche grazie alla generosità di tanti fedeli concorezzesi, che vogliono vedere tornare a splendere l’antica chiesetta di fronte al parco di Villa Zoja.

La chiesa era anticamente intitolata al Signore Salvatore (Domini Salvatoris) ed è ricordata in documenti che risalgono addirittura all’865 ma gli affreschi absidali interessati all’intervento risalgono probabilmente alla seconda metà del ‘500.

