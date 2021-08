Concorezzo piange Luigi Paleari, 79 anni: giocò da difensore nel Como in serie B Per 8 stagioni con i lariani, per i quali rappresenta il quinto per presenze in campionato. Quel suo legame mai interrotto con la Gsd Concorezzese: «Ci mancheranno la tua simpatia ed allegria e la tua profonda umanità»

Il mondo del calcio ha perso il concorezzese Luigi Paleari, difensore del Como negli anni ’60 che però ha cominciato proprio a muovere i primi passi nella società biancorossa del Gsd Concorezzese prima di passare alla Falck Arcore, al Fanfulla e alla formazione lariana. Paleari si è spento a 79 anni mercoledì 4 agosto a Concorezzo, dove una volta appese le scarpette al chiodo era tornato alla Gsd Concorezzese prima come allenatore e poi come direttore sportivo. Con il Como ha disputato otto campionati, cinque in Serie B (per complessive 170 presenze fra i cadetti, senza reti all’attivo) e tre in Serie C. È il quinto calciatore con più presenze in incontri di campionato della storia del Como. Paleari lascia la moglie Giovanna e le figlie Ilaria e Sara. «Luigi, sei stato trascinatore dei tuoi compagni da nostro giocatore, maestro di sport e di vita per i nostri giovani e per i nostri calciatori da allenatore, guida sicura per i nostri allenatori da direttore sportivo, ispirazione e motore per i nostri consiglieri – ha fatto sapere il Gsd Concorezzese. Ci mancheranno la tua grinta e determinazione, la tua simpatia ed allegria e la tua profonda umanità. Grazie per più di 60 anni di vero amore per il calcio e per la Concorezzese. Tutta la famiglia della Gsd Concorezzese abbraccia Giovanna, Ilaria e Sara in questo triste momento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA