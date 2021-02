Concorezzo, per i lavori alla vasca volano cambia la viabilità a Rancate fino a metà maggio Fino al 14 maggio a Concorezzo, in zona Rancate, per lavori alla vasca volano è stato istituito un senso unico di marcia in via Salvo D’Acquisto nel tratto compreso tra le intersezioni con via Ozanam e via D’Azeglio. Di conseguenza, i veicoli provenienti da Rancate e dalla Sp 13 avranno una deviazione

Cambia la viabilità a Concorezzo nella frazione di Rancate. A partire da lunedì 15 febbraio 2021 e fino al 14 maggio, per lavori alla vasca volano, è stato istituito un senso unico di marcia in via Salvo D’Acquisto nel tratto compreso tra le intersezioni con via Ozanam e via D’Azeglio. Di conseguenza, i veicoli provenienti da Rancate e dalla Sp 13 avranno una deviazione di percorso attraverso via Verga e via Fratelli Cervi.

Il grande serbatoio che BrianzAcque sta realizzando in questi mesi servirà per ridurre gli allagamenti nel quartiere concorezzese in caso di forti precipitazioni.

