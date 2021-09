Concorezzo, il municipio si illumina di rosa per la campagna Airc contro il tumore al seno Il palazzo resterà illuminato dall’1 al 3 ottobre. Il sindaco Capitanio: «la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura portando all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. La diagnosi precoce resta però uno strumento fondamentale».

Una luce rosa illuminerà la facciata del municipio di Concorezzo dall’1 al 3 ottobre sposando la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Airc, l’Associazione per la ricerca sul cancro, sul tumore al seno.

«Abbiamo aderito anche quest’anno alla campagna di Airc sul tumore al seno certi della necessità di continuare a sensibilizzare i cittadini circa l’importanza della ricerca in campo medico - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio -. Illuminare di rosa il nostro municipio vuole essere anche un gesto di solidarietà e di vicinanza a tutte le concorezzesi che con forza e coraggio stanno combattendo o hanno combattuto la lotta contro al tumore al seno. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura di questa neoplasia, portando all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. La diagnosi precoce resta però uno strumento fondamentale per la lotta contro questa malattia che interessa addirittura una donna su nove nell’arco della vita».

Il municipio illuminato di rosa il primo weekend di ottobre non sarà l’unica iniziativa nell’ambito del mese della ricerca per il tumore al seno. Per tutto ottobre nella farmacia comunale di via De Giorgi si potrà acquistare infatti la spilla con il logo del nastro rosa. Con il contributo di due euro sarà così possibile sostenere la ricerca. È inoltre in fase di programmazione per il mese di novembre l’iniziativa “I cioccolatini della ricerca” sempre a cura dei volontari concorezzesi dell’Airc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA