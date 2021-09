Concorezzo: il Comune dà fondi statali a tre associazioni al lavoro per aiutare le famiglie piegate dalla pandemia Covid Si tratta di Caritas, Lo Spiraglio e Associazione Alpini: «Le tre - spiega l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni - con cui collaboriamo da inizio pandemia per attivare interventi di aiuto a vantaggio delle famiglie in difficoltà»

Il Comune di Concorezzo ha stanziato parte dei fondi derivanti da trasferimenti statali a favore di tre associazioni - Caritas, Lo Spiraglio e Associazione Alpini - che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono intervenute in vario modo a favore delle famiglie le cui condizioni economiche e sociali, già precarie, sono stare aggravate dalla pandemia. I fondi permetteranno alle associazioni di portare avanti i progetti di aiuto avviati e di svilupparne di nuovi sempre nel rispetto della destinazione originaria per la quale i fondi sono stati istituiti.

«Le tre associazioni a cui erogheremo i fondi sono quelle con cui collaboriamo da inizio pandemia per attivare interventi di aiuto a vantaggio delle famiglie in difficoltà - ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni - Fin da inizio pandemia la nostra priorità è stata la gestione dell’emergenza economica e sociale delle famiglie in difficoltà. Il Covid, in tanti casi, ha infatti peggiorato situazioni già critiche. Finanziando le associazioni puntiamo a raggiungere in modo ancora più capillare chi si trova in stato di bisogno che la pandemia ha reso in molti casi estremo».

