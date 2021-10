Concorezzo, i mosaici in Villa fanno il tutto esaurito: ora visite guidate in inglese e apertura extra Successo per la mostra “I Mosaici Antichi di Ravenna”, ospitata in Villa Zoja: sono oltre mille gli ingressi registrati a partire dal 25 settembre. In particolare sono circa 500 le persone che hanno preso parte alle visite guidate e oltre 250 gli studenti.

Visite guidate in inglese e apertura della mostra anche al venerdì sera a Concorezzo. La mostra “I Mosaici Antichi di Ravenna”, ospitata in Villa Zoja continua a registrare un interesse sempre maggiore da parte del pubblico tanto da aver spinto l’amministrazione comunale a decidere di aprire la mostra anche al venerdì sera dalle 21 alle 21.45. Questo per soddisfare l’alto numero di richieste di ingressi nella fascia serale.

Sono oltre mille gli ingressi registrati a partire dal 25 settembre. In particolare sono circa 500 le persone che hanno preso parte alle visite guidate e oltre 250 le ragazze e i ragazzi che hanno ammirato i mosaici in Villa Zoja nel corso delle uscite didattiche organizzate con le scuole di Concorezzo e di Agrate.

«Le prenotazioni alle visite guidate a cura dei volontari sono in costante aumento soprattutto nella fascia serale del mercoledì- ha spiegato l’assessore alla cultura Gabriele Borgonovo-. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire la mostra in orario serale anche al venerdì. Questa nuova apertura rappresenta sicuramente un segnale positivo circa l’apprezzamento che questa mostra sta avendo sul territorio. Un ringraziamento sincero, oltre che agli uffici, va ai volontari che con grande passione tramite le visite guidate stanno trasmettendo la bellezza delle opere e l’amore per l’arte e a quanti si dedicano ai lavori di segreteria e di organizzazione delle visite».

Lunedì 11 ottobre sono iniziate anche le visite guidate in inglese, sempre a cura dei volontari, nell’ambito di uno specifico progetto per le terze medie di Concorezzo. E sempre in lingua inglese la scorsa settimana c’è stata la visita delle donne del Benvenuto International Club of Monza. La mostra sarà ospitata in Villa Zoia fino al 31 ottobre. Per informazioni e prenotazioni: https://www.sanrainaldo2021.it/events/mostra-i-mosaici-antichi-di-ravenna/

