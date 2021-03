Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Concorezzo ha una nuova centenaria: nonna Bruna e la sua famiglia che va matta per il tennis Bruna Desolina Magioncalda, originaria della Liguria, da 35 anni vive a Concorezzo e racconta della passione della famiglia per il tennis; la figlia è agonista nel Tennis Club Ambrosiano e il cognato fu tra i primi a calcare i campi di Wimbledon.

Nonna Bruna è una nuova centenaria di Concorezzo. La signora Bruna Desolina Magioncalda originaria della Liguria vive da diversi anni nella cittadina brianzola e lo scorso 3 marzo ha festeggiato il suo primo secolo di vita. In questi giorni è stata omaggiata per l’importante traguardo dal sindaco Mauro Capitanio.

Nata a Torriglia (GE) nel lontano 1921, orgogliosamente montanara, da 35 anni a Concorezzo, dove si è trasferita per avvicinarsi alla figlia, racconta del marito scomparso e della passione della famiglia per il tennis; la figlia è agonista nel Tennis Club Ambrosiano e il cognato fu tra i primi a calcare i campi di Wimbledon. E non dimentica i successi nei tornei di equitazione della pronipote Carolina, giovane talento concorezzese.

Nella sua dieta c’è di tutto, compresa l’adorata polenta ma soprattutto frutta e verdura. «L’unica cosa che non ho mai mangiato è il pomodoro» ha spiegato l’arzilla vecchina. Appassionata di lettura confessa: «adesso devo usare gli occhiali». Eppure il libro sulla storia di Concorezzo, che gli ha consegnato il sindaco, l’ha subito sfogliato. «100 anni e non sentirli – ha commentato Capitanio -. Nonna Bruna è una donna estremamente lucida e carica di energia e siamo contenti di annoverarla tra i nostri centenari».

