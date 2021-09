Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Concorezzo macchina da cucire in Comune (Foto by Michele Boni)

Concorezzo: esposta in municipio una vecchia macchina per cucire restaurata Risalente agli anni Cinquanta, è stata restaurata da un gruppo di concorezzesi, perfettamente funzionante si trova esposta in municipio come simbolo della vocazione tessile del paese.

L’amministrazione comunale per omaggiare la tradizione tessile di Concorezzo ha recuperato una vecchia macchina per cucire, piazzata nel palazzo municipale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Mauro Capitanio.

«È stata restaurata da un gruppo di concorezzesi e riconsegnata in Comune, una macchina da cucire costruita negli anni Cinquanta a Monza e ritrovata all’interno dell’Oratorio femminile. Ora è perfettamente funzionante e si trova esposta in municipio come simbolo della vocazione tessile del nostro Comune che è nostra intenzione promuovere e consolidare» ha dichiarato Capitanio.

Tra l’altro Concorezzo è anche nota perché in passato era il paese in cui si producevano gli aghi, da cui prende spunto anche la civica benemerenza della Gugia Dora.

