L’Auchan di Monza. Per lunedì 23 indetto uno sciopero

Conad-Auchan: fumata nera a Roma, il 23 dicembre confermato lo sciopero Nulla di fatto nell’incontro al Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, tra Conad e i sindacati in merito all’acquisizione degli ex punti Auchan, ora confluiti in Margherita Distribuzione.

Niente da fare anche stavolta. L’incontro al Mise tra la Conad, nuova proprietaria dei punti vendita italiani di Auchan, e i sindacati si è concluso con un nulla di fatto . Tra le parti non c’è accordo. Cgil, Cisl e Uil hanno confermato quindi il pacchetto di 16 ore di sciopero di cui 8 da gestire a livello locale e altrettante indette a livello nazionale. Per questo il 23 dicembre, lunedì, i lavoratori sono chiamati a incrociare le braccia e a organizzare presidi e sit-in nei territori in cui la presenza di Conad è significativa.

Il confronto tra Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs con i rappresentanti di Margherita Distribuzione, la nuova denominazione sotto la quale sono riuniti gli esercizi che prima facevano capo alla multinazionale francese, davanti alla sottosegretaria Alessandra Todde e al vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial non ha portato nessuna novità.

«Il tentativo perseguito da parte degli interlocutori aziendali -dice Vincenzo Dell’Orefice, segretario nazionale della Fisascat Cisl- è stato finalizzato a porre al centro del confronto con i sindacati la sola questione degli esuberi e non i contenuti del piano di rilancio dei punti vendita». A Conad viene rimpoverato di indicare a livello generale gli esuberi (circa 3mila) senza voler specificare l’impatto a livello locale. «Ci si proponeva di fatto -continua Dell’Orefice- di trasformare Margherita Distribuzione in una bad company nella quale sarebbero rimasti soltanto lavoratrici e lavoratori in esubero del tutto espunti rispetto alle vicende gestionali dei loro punti vendita di appartenenza e delle evoluzioni che questi conosceranno nell’era Conad».

Nessuna notizia ancora sul futuro di Monza sede, in via Lario, di un ipermercato Auchan.

