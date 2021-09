Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Laura Colombo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Con Laura Colombo le bellezze di Monza gioielli da indossare e incorniciare Pittrice, ritrattista e artista di gioielli, è in mostra fino al 21 settembre alla galleria Punto Arte di via Bergamo, a Monza, con l’allestimento “Monza in gioiello”.

Le bellezze di Monza diventano gioielli da indossare ed esporre. Ci ha pensato Laura Colombo, pittrice, ritrattista e artista di gioielli, in mostra fino al 21 settembre alla galleria Punto Arte di via Bergamo, a Monza, con l’allestimento “Monza in gioiello”.

Dodici i pezzi esposti per altrettante collane uniche. Gioielli da indossare ma anche incorniciare. Ognuno infatti è sistemato in una apposita cornice, in modo da poterlo esporre alla parete e, all’occorrenza, anche indossare.

«Ho avuto questa idea di incorniciare i gioielli proprio per dare risalto alla bellezza dell’arte e della storia di Monza, che sono protagoniste di questa mia collezione – racconta Colombo -. E devo dire che ha raccolto molti consensi». La parte centrale della collana, realizzata con resine, pasta polimerica e foglie d’oro e argento, raffigura scorci della città: dal duomo all’arengario, dal monumento ai Caduti alle scene raffigurate nella cappella degli Zavattari. A sorreggere la piccola opera d’arte sono catene e pietre dure.

«Dal 2012 mi occupo di gioielli dopo aver fatto la pittrice, la ritrattista e l’autrice di falsi d’autore. Amo moltissimo i gioielli antichi e la natura con i coralli e le foglie, che sono al momento i miei soggetti preferiti. E poi sono innamorata di Monza, la mia città da sempre», continua Laura Colombo. È nipote di Fausto Colombo, fondatore della bottega artigiana di incisioni a mano e produzioni di timbri, che aprì il primo negozio nel 1932 in via Italia, oggi ancora presente in via Sempione.

La mostra, che ha riscosso successo e curiosità tra i passanti, si sposterà poi a Vimercate, probabilmente già a novembre. Le immagini delle creazioni di Laura Colombo sono disponibili sulla sua pagina Facebook, Laura Colombo gioielli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA