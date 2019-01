Commercio: saldi al via il 5 gennaio in Lombardia Saldi al via sabato 5 gennaio in Lombardia. I prodotti più gettonati e più venduti, come di consueto, saranno l’abbigliamento e le calzature. Come evitare le truffe.

Diversi cartelli sono già stati affissi alle vetrine e agli articoli in vendita: -20%, - 50%. Iniziano sabato 5 gennaio i saldi invernali: al via il 5 gennaio le vendite straordinarie di fine stagione, in Lombardia e in tutte le altre regioni d’Italia, fatta eccezione la Basilicata dove sono iniziati il 2 gennaio.

I prodotti più gettonati e più venduti, come di consueto, saranno l’abbigliamento e le calzature. E per evitare truffe, anche regione Lombardia ha pubblicato online un vademecum di informazioni a tutela del consumatore: tra le disposizioni elencate l’obbligo, da parte dell’operatore commerciale, “di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati” e quello di “separare fisicamente le merci oggetto delle vendite straordinarie in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie”.

Per legge le promozioni hanno una durata massima di sessanta giorni: in Lombardia la data di fine dei saldi è stata fissata al 5 marzo.

