Comitato Verga: raccolta fondi per il nuovo progetto di Sport therapy con le balance bike Aperta una raccolta fondi per il nuovo progetto di Sport Therapy del Comitato Maria Letizia Verga: l’utilizzo della “balance bike”, la bicicletta senza pedali, per favorire il recupero dei giovanissimi pazienti sottoposti a terapie antitumorali

C’è un nuovo progetto di Sport Therapy che il Comitato Maria Letizia Verga ha messo in atto per i suoi piccoli pazienti. È quello della “Balance Bike”, meglio conosciuta come la bicicletta senza pedali, un mezzo utilissimo per aumentare l’equilibrio e la coordinazione dei bambini. In ambito medico, il piccolo mezzo assume un valore importantissimo: favorisce il recupero dei giovanissimi pazienti sottoposti a terapie antitumorali che sono costretti a lunghi periodi di ricovero, spesso a letto, e di inattività fisica. Sotto la sorveglianza di medici dello sport e di pediatri emato-oncologici bambini e ragazzi possono sottoporsi a sedute di Balance Bike per scongiurare il pericolo di patologie croniche legate alla sedentarietà forzata e per reinserirsi pienamente, una volta guariti, nella loro comunità di appartenenza e nelle loro relazioni sociali.

Inoltre, l’attività sulle bici senza pedali si è rivelata particolarmente efficace anche nell’allenamento dei malati di osteonecrosi, una patologia che affligge l’osso degli arti inferiori. Il progetto Sport Therapy è nato nel 2017 all’interno del Centro Maria Letizia Verga, che si trova nella Clinica Pediatrica dell’Università degli studi di Milano Bicocca – Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua Mamma, ASST San Gerardo di Monza.

Proprio dai primi di marzo di quest’anno il progetto monzese è entrato a far parte di una ricerca che coinvolge diciotto centri in otto diverse nazioni europee con lo scopo di portare lo sport in tutti i centri di emato-oncologia pediatrica, come già sperimentato con successo nel capoluogo brianzolo.

Per permettere ai bambini seguiti dal Comitato Maria Letizia Verga di andare sempre più forte e più lontano c’è bisogno dell’aiuto di tutti per acquistare nuove biciclette e per questo è stata aperta una raccolta fondi su Retedeldono.it.

