Come salvare la scrittura in corsivo: il manuale della monzese Rosanna Rizzo Nessuno è più capace di scrivere in corsivo? Rimediare si può, e forse si deve, suggerisce l’insegnante Rosanna Rizzo che ha pubblicato una dispensa dedicata alla “melodia cinetica”.

Dopo anni passati a insegnare ai bambini, giovani e adulti l’eleganza e la cura della scrittura in corsivo, Rosanna Rizzo, insegnante monzese, educatrice del gesto grafico, ha ultimato la sua prima dispensa dedicata alla didattica della scrittura in corsivo.

«In tanti mi hanno chiesto un lavoro sull’insegnamento del corsivo. I tempi di pubblicazione sono lunghi e costosi e così ho pensato di autoprodurla. Lo scopo di quest’opera - continua Rizzo – è quello di offrire una linea metodologica sperimentata personalmente per l’insegnamento della scrittura corsiva nella scuola primaria, in modo da ottenere una scrittura fluida, chiara, leggibile, ben disposta nella pagina e nella riga».

La copertina della dispensa

La passione di Rosanna Rizzo per la scrittura arriva da lontano. Prima gli studi di grafologia a Roma, il master per trattare studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e poi il diploma di educatore del gesto grafico. Non la scrittura in generale ma il corsivo, carattere sempre più sconosciuto ai piccoli e tra gli adulti, considerato da tempo patrimonio dell’umanità. Una scrittura, quella in corsivo che – assicura Rizzo – racconta tanto di ciascuno di noi.

«I bambini conoscono principalmente lo stampatello perché è il carattere con cui sono stampati i libri, ma scrivere in corsivo significa esercitare molte più competenze. La scrittura in corsivo deve avere fluidità, continuità e chiarezza. Significa per il bambino riuscire a dominare non solo lo strumento di scrittura ma anche lo spazio del foglio», spiega la maestra Rizzo.

La scrittura in corsivo per Rizzo è “melodia cinetica”, unica come il colore degli occhi o il timbro della voce. Per info: [email protected].

