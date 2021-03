Come funziona la procedura per prenotare le vaccinazioni? La guida per chi lavora nelle scuole Ecco una guida su come funziona la procedura di prenotazione della propria vaccinazione anti Covid.

Gli insegnanti e il personale delle scuole statali, amministrativamente gestite da Pago PA, si possono già registrare sul portale appositamente creato (per raggiungerlo basta CLICCARE QUI). Lo precisa in una nota la direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione, Semplificazione di Regione Lombardia in merito alla procedura per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 del personale scolastico.

«Nel corso della prenotazione viene chiesto di inserire un loro recapito telefonico. In caso di inserimento di recapito cellulare il sistema richiederà la conferma del numero. Nel momento in cui verrà fissato l’appuntamento (definito sulla base della disponibilità dei vaccini e della costruzione delle agende dei punti vaccinali già attivi) il cittadino ne riceve comunicazione sul recapito telefonico indicato in fase di registrazione sul portale. L’appuntamento con il centro vaccinale viene anche registrato sul Fasciolo sanitario elettronico del cittadino in un momento precedente l’invio dell’sms. Gli sms vengono infatti inviati ’a blocchi al raggiungimento di un certo numero di prenotazioni. L’invio dell’sms di comunicazione dell’appuntamento (o la telefonata in caso di numero fisso) è comunque sempre garantito. Per gli insegnanti e il personale delle scuole non statali, sono in fase di acquisizioni gli elenchi per il loro precaricamento nella banca dati regionale al fine dell’attivazione della stessa procedura in corso per quelli delle statali».

